У Європарламенті представили Стратегію боротьби з ісламофобією

У Європарламенті представили документ під назвою Стратегія боротьби з ісламофобією.

Проект, розрахований на два роки, був розроблений провідними вченими та експертами з європейських країн, повідомляє Islam-today.

Авторами його виступили Ян Лоу, Салман Саїд та Аміна Ісат-Даас із Центру досліджень з питань етнічного та расизму в Лідському університеті.

Документ, розроблений за участю 272 політиків та активістів, а також представників ЗМІ, мистецтва та наукових працівників, закликає держави-члени і директивні органи діяти більш активно в боротьбі з ісламофобією і зміцнювати юридичне співробітництво в цій сфері.

Стратегія ставить перед собою низку цілей: оспорювання конструкцій мусульманської «загрози»; посилення роботи у боротьбі з дискримінаційними національними проектами в європейських країнах; просування культури сумісності і дружелюбності; боротьба з уявленнями про сингулярність ісламу; боротьба з сексизмом; підкреслення людяності і нормалізації мусульман та виклик спотвореним уявленням про них.