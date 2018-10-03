У Медині презентували унікальний "вишитий" Коран

У музеї Священного Корану в Медині представили вельми незвичайний екземпляр мусульманського Священного Письма.

Як повідомляє Islam-today з посиланням на саудівського блогера Ахмада ар-Румаха, привезений Коран з Пакистану, а унікальність його полягає в тому, що він повністю вишитий на тканині й переплетений у книгу.

Автор експоната - мешканка Пакистану Насім Ахтар. Роботу над ним вона почала ще в 1987 році. На вишивку ручної роботи у неї пішло понад 30 років – завершила вона її лише в цьому році. Тексти аятів мусульманка, як наголошується, вишивала лише перебуваючи в обмиванні та після ранкового намазу.

Роботу вона вирішила подарувати музею Священного Корану в Медині.