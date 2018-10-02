У Сан-Франциско відкрилася виставка, присвячена сучасній мусульманській моді

У музеї мистецтв de Young Museum у Сан-Франциско (США) відкрилася виставка, присвячена сучасній мусульманській моді.

Як повідомляє Islam-today з посиланням на Dezeen, вже з першого дня роботи виставка, яка так і називається – «Сучасна мусульманська мода» - користується великою популярністю.

На виставці представлені експонати, що демонструють не лише сучасний стан мусульманської моди, а й проливає світло на еволюцію мусульманського стилю. В експозиції – вбрання для мусульманок від провідних модельєрів світу, мусульманські купальники – буркіні, спортивні хіджаби й аксесуари, які є невід'ємною частиною мусульманського стилю.

«Більшість людей вважають, що в мусульманських країнах немає такого поняття як мода, однак це глибоко помилкова думка. Проблема полягає лише в тому, що мусульманська мода практично не вивчена», - говорить директор музею Макс Холлейн.