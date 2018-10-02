У Данії можуть звільнити жінку-поліцейського, яка обняла мусульманку в нікабі

У Данії стосовно жінки-поліцейського, яка під час демонстрації проти заборони на одяг, що закриває обличчя, обняла мусульманку в нікабі, розпочато розслідування.

Фотографія із заплаканою мусульманкою і данкою, яка її обіймає, стала вірусною у мережі інтернет. Зроблений знімок був 1 серпня у Копенгагені, коли у Данії набула чинності заборона на носіння у громадських місцях одягу, який закриває обличчя. Про це повідомляє Islam-today.

У парламенті країни зазначили, що «робота поліції полягає в тому, щоб захищати закон, а не обіймати людей, які проти нього».

При цьому адвокат офіцера підкреслив, що вона просто «належним чином виконала роль «співробітника по діалогу», спеціально створеного для ослаблення напруженості під час протестів, і це не має ніякого відношення до релігії.