ДУМ Чечні запускає ресурс для перевірки харчових добавок на відповідність ісламу
01:20, 02 жовтня 2018Іслам
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У Чечні харчові добавки перевірять на відповідність ісламу / islam-today.ru
У Чечні запустили онлайн-сервіс, за допомогою якого можна перевірити, чи відповідає той чи інший продукт харчування релігійним нормам.
Сайт створений Духовним управлінням мусульман ЧР, повідомляє Islam-today.
Його користувачі можуть за кілька хвилин перевірити, чи не є харчова добавка забороненим (харам) або сумнівним (муштабах) для мусульман продуктом.
Провести перевірку можна як кодом (наприклад, «Е-331»), або назвою (наприклад, «цитрат натрію»).
Нагадаємо, нещодавно ДУМ ЧР запустило ресурс «онлайн-медресе», за допомогою якого охочі можуть отримати необхідні знання про іслам і підготуватися, тим самим, до вступу до релігійного вищого навчального закладу.
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