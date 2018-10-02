ДУМ Чечні запускає ресурс для перевірки харчових добавок на відповідність ісламу

У Чечні запустили онлайн-сервіс, за допомогою якого можна перевірити, чи відповідає той чи інший продукт харчування релігійним нормам.

Сайт створений Духовним управлінням мусульман ЧР, повідомляє Islam-today.

Його користувачі можуть за кілька хвилин перевірити, чи не є харчова добавка забороненим (харам) або сумнівним (муштабах) для мусульман продуктом.

Провести перевірку можна як кодом (наприклад, «Е-331»), або назвою (наприклад, «цитрат натрію»).

Нагадаємо, нещодавно ДУМ ЧР запустило ресурс «онлайн-медресе», за допомогою якого охочі можуть отримати необхідні знання про іслам і підготуватися, тим самим, до вступу до релігійного вищого навчального закладу.