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У Кельні відкрили найбільшу в Німеччині мечеть

14:30, 01 жовтня 2018
Іслам
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У Кельні відкрили мечеть / islam-today.ru

У ході свого візиту до Німеччини президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган взяв участь у церемонії офіційного її відкриття, повідомляє Islam-today.

Виступаючи перед гостями церемонії, Ердоган в черговий раз нагадав, що іслам не сприймає ні насильства, ні терористичної діяльності.

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«Тероризм завжди є злочином, незалежно від того, хто його вчинив - християнин, іудей або мусульманин», - зазначив, зокрема, турецький лідер.

Ердоган також висловив думку, що відкриття мечеті покладе край напруженості у відносинах Туреччини та Німеччини.

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