У Кельні відкрили найбільшу в Німеччині мечеть
14:30, 01 жовтня 2018Іслам
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У Кельні відкрили мечеть / islam-today.ru
У Кельні відбулася церемонія відкриття найбільшої в Німеччині мечеті.
У ході свого візиту до Німеччини президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган взяв участь у церемонії офіційного її відкриття, повідомляє Islam-today.
Виступаючи перед гостями церемонії, Ердоган в черговий раз нагадав, що іслам не сприймає ні насильства, ні терористичної діяльності.
«Тероризм завжди є злочином, незалежно від того, хто його вчинив - християнин, іудей або мусульманин», - зазначив, зокрема, турецький лідер.
Ердоган також висловив думку, що відкриття мечеті покладе край напруженості у відносинах Туреччини та Німеччини.
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