У Кельні відкрили найбільшу в Німеччині мечеть

У Кельні відбулася церемонія відкриття найбільшої в Німеччині мечеті.

У ході свого візиту до Німеччини президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган взяв участь у церемонії офіційного її відкриття, повідомляє Islam-today.

Виступаючи перед гостями церемонії, Ердоган в черговий раз нагадав, що іслам не сприймає ні насильства, ні терористичної діяльності.

«Тероризм завжди є злочином, незалежно від того, хто його вчинив - християнин, іудей або мусульманин», - зазначив, зокрема, турецький лідер.

Ердоган також висловив думку, що відкриття мечеті покладе край напруженості у відносинах Туреччини та Німеччини.