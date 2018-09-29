Понад 3 тисячі норвежців прийняли іслам

Число жителів Норвегії, які прийняли іслам, в останні роки перевищило три тисячі.

Про це в інтерв'ю для одного з норвезьких видань повідомив науковий співробітник кафедри релігієзнавства та історії Університету Осло Карін Вог, повідомляє Islam-today.

За його словами, активно іслам жителі країни почали приймати з 1990-х років. Норвезькі жінки, як зазначається, при цьому, як правило, приймають іслам, виходячи заміж за мусульманина. Сьогодні ж, коли кожна людина у будь-якій точці планети має доступ до інформації про будь-яку релігію, заміжжя перестало бути головною причиною прийняття ісламу.