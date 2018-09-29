Понад 3 тисячі норвежців прийняли іслам
18:22, 29 вересня 2018Іслам
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Жителі Норвегії приймають іслам / islam-today.ru
Число жителів Норвегії, які прийняли іслам, в останні роки перевищило три тисячі.
Про це в інтерв'ю для одного з норвезьких видань повідомив науковий співробітник кафедри релігієзнавства та історії Університету Осло Карін Вог, повідомляє Islam-today.
За його словами, активно іслам жителі країни почали приймати з 1990-х років. Норвезькі жінки, як зазначається, при цьому, як правило, приймають іслам, виходячи заміж за мусульманина. Сьогодні ж, коли кожна людина у будь-якій точці планети має доступ до інформації про будь-яку релігію, заміжжя перестало бути головною причиною прийняття ісламу.
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