Перекладено фільм про покривало священної Кааби

Офіційний хадж-оператор Дагестану «Марва-тур» перевів з арабської мови на російську фільм, у якому розповідається про Кисву – покривало Священної Кааби.

У картині, зокрема, розповідається не тільки про те, як полотно щорічно змінюється новим і передається одній з мекканських сімей, але і про те, як відбувається процес його виготовлення на кожному етапі, повідомляє Islam-today.

Повідомляється, що робота над фільмом тривала півтора року. Участь у процесі взяло безліч експертів. У результаті, до картини потрапили лише найкращі кадри.