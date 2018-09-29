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Перекладено фільм про покривало священної Кааби

17:34, 29 вересня 2018
Іслам
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Кисва - традиційне покривало Кааби з чорного шовку з візерунком золотими нитками / islam-today.ru

Офіційний хадж-оператор Дагестану «Марва-тур» перевів з арабської мови на російську фільм, у якому розповідається про Кисву – покривало Священної Кааби.

У картині, зокрема, розповідається не тільки про те, як полотно щорічно змінюється новим і передається одній з мекканських сімей, але і про те, як відбувається процес його виготовлення на кожному етапі, повідомляє Islam-today.

Повідомляється, що робота над фільмом тривала півтора року. Участь у процесі взяло безліч експертів. У результаті, до картини потрапили лише найкращі кадри.

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