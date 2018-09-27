У Саудівській Аравії запустили швидкісні потяги між священними для мусульман містами Мекка і Медіна

У Саудівській Аравії запущені швидкісні потяги між священними містами Мекка та Медина й узбережжям, які будуть ходити зі швидкістю до 450 км/год.

Як повідомляє "Седмиця" з посиланням на "Тһе guardian", в урочистому відкритті нового швидкісного залізничного маршруту, що з'єднує обидва міста з узбережжям для зручності туристів і паломників, взяв участь король Салман.

Швидкісна магістраль довжиною 450 км і вартістю в 7,87 млрд. доларів з'єднала Мекку й Медину з узбережжям Червоного моря поблизу Джидді – це друге за величиною місто в країні, вважається її «економічною столицею». Швидкісна гілка стала одним із найбільших проектів розвитку транспортної інфраструктури в регіоні Близького Сходу. Очікується, що загальний пасажиропотік становитиме близько 60 млн. чоловік на рік, і при цьому на швидкісні лінії з наступного тижня будуть запущені ще й товарні потяги.

Швидкісна гілка буде незабаром виведена до нового терміналу в аеропорту Джидді, який вже приймає літаки місцевих авіаліній, а незабаром почне приймати рейси зі всього світу після введення в дію нових посадкових смуг і терміналів.