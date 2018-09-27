Король Саудівської Аравії відвідав мечеть пророка у Медині

Король Саудівської Аравії Аравії Салман бін Абдулазіз відвідав мечеть Пророка Мухаммада в Медині.

Як повідомляє Islam-Today з посиланням на Al-Arabiya, в компанії сина, наслідного принца Мухаммеда, а також цілого ряду інших членів королівської сім'ї і офіційних осіб, монарх здійснив намаз.

Раніше портал Islam-Today повідомляв, що принц Мухаммед фактично переїхав на свою розкішну яхту, побоюючись за своє життя і безпеку.