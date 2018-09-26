У Німеччині відкриють найбільшу мечеть у Європі

Президент Туреччини Реджеп Ердоган візьме участь у церемонії відкриття Центральної мечеті німецького Кельна.

Будівництво фінансувалося Ісламським релігійним союзом Туреччини і тривало вісім років, пише NEWSru.co.il.

Мечеть може прийняти до 1.200 віруючих. На її території розташовані бібліотека, торговий центр, конференц-зал на 600 місць, приміщення для проведення семінарів, підземна автостоянка.

"Ця мечеть стане найважливішою в Німеччині і всій Європі. Для правовірних братів, які живуть тут, вона має величезне символічне значення. Вона символізує мир, братерство і культуру співжиття", - заявляє голова спілки Невзат Ашикоглу.

Громада Німеччини – друга за чисельністю у Європі після французької. Близько трьох мільйонів німецьких мусульман – турецького походження, причому в основному – це уродженці країни.