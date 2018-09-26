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У Німеччині відкриють найбільшу мечеть у Європі

07:14, 26 вересня 2018
Іслам
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Центральна мечеть Кельна стане найбільшою і найсучаснішою не тільки в Німеччині, але і у всій Європі / thearchitect.pro

Будівництво фінансувалося Ісламським релігійним союзом Туреччини і тривало вісім років, пише NEWSru.co.il.

Мечеть може прийняти до 1.200 віруючих. На її території розташовані бібліотека, торговий центр, конференц-зал на 600 місць, приміщення для проведення семінарів, підземна автостоянка.

"Ця мечеть стане найважливішою в Німеччині і всій Європі. Для правовірних братів, які живуть тут, вона має величезне символічне значення. Вона символізує мир, братерство і культуру співжиття", - заявляє голова спілки Невзат Ашикоглу.

Громада Німеччини – друга за чисельністю у Європі після французької. Близько трьох мільйонів німецьких мусульман – турецького походження, причому в основному – це уродженці країни.

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