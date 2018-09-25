Мешканці швейцарського кантону Санкт-Галлен проголосували за заборону нікабу

У швейцарському кантоні Санкт-Галлен пройшов день референдумів, в рамках якого жителі регіону висловилися з цілого ряду питань, в тому числі за заборону продукції з ГМО та внесення до конституції положення про просування велоспорту.

Проголосували жителі регіону й за заборону на носіння в громадських місцях одягу, що приховує обличчя, "якщо це може представляти загрозу безпеці", повідомляє Islam-today.

За внесення відповідних поправок у Кримінальний кодекс висловилися 67% громадян (при явці близько 40%).

У вересні минулого року цю ініціативу підтримав і парламент кантону. Аналогічна заборона на законодавчому рівні вже діє в сусідньому кантоні Тічино. На федеральному рівні влада країни ініціативу про заборону носіння нікабу на всій території Швейцарії раніше відхилила.