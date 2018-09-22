У Львові презентували видання «Українські просвітителі та іслам»

У Літературно-меморіальному музеї Івана Франка у Львові 19 вересня відбулася презентація видання «Українські просвітителі та іслам», що вийшло друком за сприяння ГС ВА «Альраід».

Про свою працю «Українські просвітителі та іслам» розповідала кандидат філологічних наук Соломія Вівчар. Передмову до книги написав відомий сходознавець і перекладач Корану українською мовою Михайло Якубович, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на "Альраід".

Захід у рамках 25 Міжнародного книжкового форуму у Львові модерував директор Музею Франка Богдан Тихолоз.

Імам Львівського Ісламського культурного центру Мурат Сулейманов, запрошений на презентацію, подякував Соломії Вівчар за дослідження, що показує сприйняття ісламу видатними українськими діячами — тему, що її донедавна не порушував ніхто, зважаючи на радянську позицію після тотальної депортації кримських і волинських татар: «в УРСР ісламу та мусульман нема».

Авторка збирала матеріали понад два роки, опрацювала численні праці, почавши від літописів часів Русі. Особливу увагу приділила творчості Григорія Сковороди, Пантелеймона Куліша, Тараса Шевченка, Івана Франка, Агатангела Кримського, Михайла Коцюбинського, Лесі Українки, а також письменників XX ст.

Зазначається, що саме Іван Франко, у музеї якого й відбулася презентація, відкрив культуру ісламського світу українському читачеві.