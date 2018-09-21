Саудівська Аравія заборонила палестинцям здійснювати Хадж

Саудівська Аравія не впустить палестинських біженців, які перебувають на території Лівану, в країну, щоб здійснити Хадж.

Як повідомили близькосхідні ЗМІ, королівство припинило видавати візи палестинцям, які проживають у Лівані і не мають палестинських паспортів – таких зараз налічується понад 300 тисяч осіб. Про це повідомляє Islam-today.

Занепокоєння з приводу такого неоднозначного кроку вже висловили представники Палестинського центру з прав людини, тим більше, що саудівська сторона так і не визначила причини відмови видавати візи.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що візи для здійснення паломництва в Мекку саудівська влада не стала видавати також палестинцям, які мають громадянство Йорданії.