Мусульманка захистила своє право на хіджаб у Європейському суді з прав людини

Європейський суд з прав людини став на бік мусульманки, яка звернулася до ЄСПЛ з позовом проти Бельгійського держави.

Приводом стало те, що жінці, ім'я якої не називається, заборонили входити в мусульманській хустці в зал суду, де розглядалася справа про вбивство її брата, повідомляє Islam-today.

Заборону мусульманка назвала порушенням її права на свободу віросповідання. Європейський суд з прав людини підтримав позицію жінки і постановив, що бельгійські судді порушили дев'яту статтю Європейської конвенції про захист прав людини, яка гарантує кожному свободу думки, совісті та релігії.

ЄСПЛ зобов'язав Бельгію виплатити мусульманці компенсацію в розмірі 1 тисячі євро.