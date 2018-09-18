В Австралії мусульманські організації допомагають фермерам подолати наслідки посухи

Мусульмани Австралії надали допомогу фермерам країни, які зіткнулися з наслідками сильної посухи – гострою нестачею сіна для великої рогатої худоби.

Як повідомляє Islam-today з посиланням на news.com.au, кілька австралійських мусульманських організацій, об'єднавши зусилля, надали фермерам західного Квінсленда 33 тонни сіна.

Наголошується, що це – вельми відчутна підтримка в непростих умовах. Гроші для фермерів Квінсленда, як повідомили мусульманські лідери, жертвували прихильники ісламу з усіх куточків Австралії.

«Ми пригнали три вантажівки сіна. Звичайно, це небагато. Але, сподіваємося, фермери чесно розподілять їх між собою і зможуть забезпечити свою худобу харчуванням хоча б у найближчі кілька днів», - зазначив представник однієї з мусульманських благодійних організацій Юсуф Хатрі.