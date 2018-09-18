Американська компанія виплатить 1,5 млн компенсації мусульманам, звільненим за намаз на робочому місці

Американська м'ясопереробна компанія виплатить велику компенсацію 138 мусульманам, яких звільнила з заводу в Колорадо через їх бажання здійснювати намаз на робочому місці.

Компанії Cargill Meat Solutions доведеться виплатити 1,5 млн доларів колишнім робітникам, мусульманам сомалійського походження, за неправомірне звільнення і дискримінацію за релігійною ознакою, повідомляє IslamNews з посиланням на New York Times.

Виробник м'яса прийняв рішення мирним шляхом врегулювати суперечку зі звільненими працівниками щоб уникнути судового процесу і ще більших компенсацій. У грудні 2016 року десятки працівників заводу в Колорадо покинули цех після того, як керівництво заборонило їм здійснювати намаз у перерві.

Надалі їх звільнили за «прогули», і мусульмани подали скарги у відповідні органи, а потім до їх ситуації підключилися правозахисники, зусиллями яких все закінчилося виплатою компенсації.