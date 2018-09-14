В Узбекистані студенток ісламської академії виключили за носіння хіджабу

Парадоксальна історія сталася в Узбекистані, де з ташкентської ісламської академії виключили студенток, які носили на території навчального закладу мусульманську хустку.

Як повідомляє Islam-today з посиланням на узбецьку службу ВВС, з тієї ж причини ще 60 студенток опинилися на межі відрахування. Всього в академії навчається 124 дівчини, 60 з яких погодилися відмовитися від хіджабів на користь тюбетейок або перук.

Тиску з боку адміністрації району та працівників правоохоронних органів піддаються навіть родичі відрахованих студенток.

Як виявилося, носіння хіджабу на території академії заборонено правилами внутрішнього розпорядку. Також на території вузу забороняється читати намаз.

Нагадаємо, Міжнародна ісламська академія була створена на базі Ташкентського ісламського університету навесні цього року. Указ про заснування нового релігійного ВУЗу підписав президент республіки Шавкат Мірзієв.