У Львові презентують нові книги, присвячені ісламському віровченню та історії мусульман на українських землях

У Науковій бібліотеці Львівського національного університету ім. Івана Франка 22 вересня відбудеться презентація нових книг, що присвячені ісламському віровченню та історії мусульман (зокрема, татар) на українських землях.

Захід відбуватиметься у рамках XXV Форуму видавців у Львові, повідомляє Іslam.in.ua.

Відвідувачам буде презентовано дві книги - навчально-методичний посібник “Ісламознавство” та колективне дослідження “Татари на Волині: історія, культура, контакти”.

Видання презентуватиме Михайло Якубович - знаний український сходознавець, дослідник доктринальної та філософської думки ісламського світу, голова Центру ісламознавчих досліджень Національного університету «Острозька академія», автор першого повного перекладу смислів Корану українською мовою з арабської, офіційно опублікованого урядовими організаціями Саудівської Аравії і Туреччини, ісламськими організаціями України.

Навчально-методичний посібник “Ісламознавство” є одним із перших в Україні посібників, орієнтованих на викладання навчального курсу “Ісламознавство”. У книзі приділено увагу важливим аспектам ісламського віровчення, що за задумом авторів повинно сприяти розумінню процесів сучасного ісламу.

У монографії “Татари на Волині: історія, культура, контакти” розглянуто історичні, суспільні та культурні зв’язки Волині та мусульманського світу. Книга складається з двох частин: ”Ранньосередньовічна Волинь і мусульманський схід” (три нариси) та “Іслам у Погоринні” (6 нарисів). У додатках вміщено дев’ять історичних документів, що висвітлюють історії татар на Волині від XVI ст. до 1931 р.