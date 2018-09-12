Британським мечетям почали привласнювати «зірки» за відповідність стандартам ефективності та комфорту

Британським мечетям почали присвоювати «зірки» за відповідність глобальним стандартам ефективності та комфорту.

Консалтингова організація Faith Associates сформувала ініціативу «Орієнтири стандартизації мечетей», в рамках якої зазначає мечеті, кращі щодо низки параметрів, повідомляє Islam-today.

Церемонія запуску проекту пройшла в Лондоні 8 вересня. Мечеті, що беруть участь у програмі, були оцінені за 10 стандартами найкращої практики з підбору персоналу, якості управління, порядку з фінансами й так далі. При цьому найкращі культові споруди отримали «5 зірок».

Крім цього, організація обрала найкращі мечеті за 10 різними номінаціями, такими як «краща програма зв'язків із громадськістю», «мечеть із найкращим менеджментом», «кращий сервіс для престарілих».

Мечеть Грін-Лейн, зокрема, виграла в номінації «кращий благодійний проект», а мечеть Баху Траст перемогла за свою «кращу зелену ініціативу».

«Мечеті – не просто місця поклоніння, це також місця навчання, благих справ і багато чого іншого, - зазначив засновник Faith Associates Шаукат Варрайш. - По всьому світу ці установи роблять суспільство багатшим, і ми хочемо заохотити цю позитивну працю».