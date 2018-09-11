США можуть ввести санкції проти Китаю за порушення прав мусульман

Вашингтон може ввести санкції проти Китаю під приводом порушення прав людини відносно жителів Сіньцзян-Уйгурського автономного району.

Як повідомляє Islam-today, в Білому домі впродовж тривалого часу вивчають застосування економічних важелів тиску на Пекін.

Наприклад, обмеження постачання технологій для спостереження з США в КНР. При цьому обговорення відповідних санкцій велося в американському Мінфіні, Білому домі і Держдепартаменті протягом декількох місяців і 2 тижні тому дискусії знову поновилися. Це пов'язано з тим, що кілька членів Конгресу США запропонували американському держсекретарю Майку Помпео й міністру фінансів США Стівену Мнучину ввести адресні санкції проти 7 офіційних осіб Китаю.

Поки адміністрація Трампа від спроби покарати Пекін за порушення прав людини утрималася. У Синьцзян-Уйгурському автономному районі живе нацменшина уйгурів, більшість із них сповідує іслам.

За інформацією КНР, в цьому автономному районі існували політичні табори, куди мусульман направляли на «перевиховання».