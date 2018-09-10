У Грузії влада може заборонити бурки та нікаби

У Грузії може з'явитися закон, що забороняє носіння в громадських місцях одягу, що закриває обличчя, в тому числі нікаб і бурки.

Як повідомляє Islam-today з посиланням на грузинські ЗМІ, з такою ініціативою виступив член фракції «Альянс патріотів» Емзар Квіциані, який запропонував відповідні поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення. Законопроект буде представлений на найближчому засіданні бюро парламенту.

Згідно з документом, заборонено носити нікаби та бурки буде в парках, скверах, освітніх і державних установах, транспорті та інших громадських місцях. Порушення закону буде каратися штрафом у розмірі 500 ларі (трохи більш як 14 тисяч рублів). За повторне порушення штраф складе вже 1500 ларі.

Закон не буде діяти у відношенні співробітниць акредитованого в Грузії дипломатичного корпусу.