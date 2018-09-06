У конкурсі краси "Міс Англія" вперше взяла участь мусульманка в хіджабі

У конкурсі краси «Міс Англія», який пройшов у Лондоні, вперше в історії взяла участь мусульманка в хіджабі.

Як повідомляє Islam-today, краса, заснована на скромності, не завадила 20-річній Сарі Іфтіхар пройти у фінал. По подіуму мусульманка пройшла в хіджабі й довгій сукні чорного кольору.

Як пише газета "Daily Star", сама дівчина, яка вчиться на юридичному факультеті університету Хаддерсфілда, зазначає, що не очікувала такого результату. Тим не менш, краса, за її словами, багатолика і не ґрунтується на расі, вазі або віці.