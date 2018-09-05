У ПАР мусульманський шлюб прирівняли до офіційного

Суд Вищої інстанції Південноафриканської республіки прирівняв мусульманський шлюб до офіційного, зареєстрованого в органах місцевого самоврядування.

Таке рішення суддя Серадж Десаї прийняв, щоб у разі розлучення мусульманки могли претендувати на частину майна та аліменти, інформує Islam-today.

Тепер відповідну законодавчу норму протягом 24 місяців зобов'язані запровадити президент республіки, а також Міністерства юстиції і внутрішніх справ. Правозахисники країни висловили задоволення судовим рішенням, зазначивши, що тепер жительки ПАР, які сповідують іслам, будуть захищені законом. Шаріат чітко регулює питання матеріального утримання жінок, однак не існує державних відомств, які могли б стежити за виконанням цих норм, а мусульманські релігійні організації не мають таких повноважень.