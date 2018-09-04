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У США мечеть зазнала нападу вандалів

17:50, 04 вересня 2018
Іслам
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Від рук вандалів постраждали вікна і скляні двері мечеті / islam-today.ru

Цього разу від рук злочинців постраждав мусульманський храм міста Остін, штат Техас, повідомляє Islam-today.

Інцидент стався в минулі вихідні. Невідомі розбили вікна та скляні двері мечеті, а також порізали шини біля припаркованого у дворі мечеті автомобіля. Наразі пошуками злочинців займається місцева поліція.

Правоохоронці вивчають записи з камер зовнішнього відеоспостереження, яким вдалося зафіксувати весь процес атаки.

За попередніми даними, нападників було двоє. На кадрах видно, як вони перелазять на територію мечеті через паркан і вчиняють дії вандальського характеру. Цей інцидент змусив місцеву мусульманську громаду найняти озброєну охорону.

Мечеть ця піддається нападу ісламофобів не вперше – наймати охоронців їй довелося після аналогічного інциденту два роки тому.

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