У Мецці з рештків жертовних тварин вироблятимуть добрива
14:30, 04 вересня 2018Іслам
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Жертовних тварин в Мецці пустять на добрива / terraoko.com
У найближчі місяці в Мецці буде побудований завод із перероблення відходів.
Головним його завданням стане утилізації решток тварин, принесених у жертву паломниками, в тому числі й під час Хаджу, повідомляє Islam-today.
Перероблені таким чином відходи будуть використовуватися при створенні органічних добрив.
Повідомляється, що лише цього року в сезон Хаджу в Мецці було принесено в жертву близько мільйона тварин. Вартість реалізації проекту, як планується, складе близько 54 мільйонів доларів.
Щодня завод буде переробляти 120 тонн біологічних відходів.
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