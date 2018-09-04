У Мецці з рештків жертовних тварин вироблятимуть добрива

У найближчі місяці в Мецці буде побудований завод із перероблення відходів.

Головним його завданням стане утилізації решток тварин, принесених у жертву паломниками, в тому числі й під час Хаджу, повідомляє Islam-today.

Перероблені таким чином відходи будуть використовуватися при створенні органічних добрив.

Повідомляється, що лише цього року в сезон Хаджу в Мецці було принесено в жертву близько мільйона тварин. Вартість реалізації проекту, як планується, складе близько 54 мільйонів доларів.

Щодня завод буде переробляти 120 тонн біологічних відходів.