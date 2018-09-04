У Бішкеку відкрили одну з найбільших у Центральній Азії мечетей

У Бішкеку відбулося урочисте відкриття Центральної мечеті, яка є однією з найбільших у регіоні.

Участь у церемонії взяли президент Киргизстану Сооронбай Жеєнбеков і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, який перебуває в республіці з офіційним візитом, повідомляє Islam-today.

Як зазначив Жеєнбеков, проект вдалося втілити в життя завдяки підтримці Туреччини. «На будівництві мечеті працювали найкращі архітектори, інженери і будівельні компанії Туреччини. Висловлюю глибоку вдячність братському турецькому народові і будівельникам», - цитує главу Киргизстану його прес-служба.

Будівництво мусульманського храму почалося в 2012 році і обійшлося в 25 мільйонів доларів. Мечеті присвоїли ім'я видатного ісламського вченого імама Сарахсі.

Побудована мечеть в стилі османської архітектури. Одночасно вона може вмістити до 6 тисяч віруючих, ще понад 10 тисяч можуть розташуватися на території храму. Також у комплексі розташовані освітні класи і конференц-зал.