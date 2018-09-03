У Ємені загорівся автобус з паломниками, які поверталися з Мекки: є жертви

У районі Ель-Уркуб в провінції Абья на півдні Ємену загорівся автобус з паломниками, які поверталися з Мекки.

Як з посиланням на директора з питань безпеки провінції Алі ан-Нуба повідомляє Islam-today, в результаті загинули двоє людей, ще 36 постраждали.

За словами чиновника, в автобусі знаходилися віруючі, які звершили в Саудівській Аравії обряди Хаджу. Постраждалі наразі знаходяться в госпіталях, їх життю нічого не загрожує.

Цього року звершили хадж понад 2,5 мільйона мусульман.