У Ємені загорівся автобус з паломниками, які поверталися з Мекки: є жертви
19:21, 03 вересня 2018Іслам
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У Ємені загинули паломники, які поверталися з Хаджу / islam-today.ru
У районі Ель-Уркуб в провінції Абья на півдні Ємену загорівся автобус з паломниками, які поверталися з Мекки.
Як з посиланням на директора з питань безпеки провінції Алі ан-Нуба повідомляє Islam-today, в результаті загинули двоє людей, ще 36 постраждали.
За словами чиновника, в автобусі знаходилися віруючі, які звершили в Саудівській Аравії обряди Хаджу. Постраждалі наразі знаходяться в госпіталях, їх життю нічого не загрожує.
Цього року звершили хадж понад 2,5 мільйона мусульман.
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