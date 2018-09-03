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У Ємені загорівся автобус з паломниками, які поверталися з Мекки: є жертви

19:21, 03 вересня 2018
Іслам
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У Ємені загинули паломники, які поверталися з Хаджу / islam-today.ru

Як з посиланням на директора з питань безпеки провінції Алі ан-Нуба повідомляє Islam-today, в результаті загинули двоє людей, ще 36 постраждали.

За словами чиновника, в автобусі знаходилися віруючі, які звершили в Саудівській Аравії обряди Хаджу. Постраждалі наразі знаходяться в госпіталях, їх життю нічого не загрожує.

Цього року звершили хадж понад 2,5 мільйона мусульман.

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