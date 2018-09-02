ООН вимагає від Китаю припинити переслідування мусульман

Китай повинен негайно закрити «табори перевиховання», до яких відправляють представників уйгурської етнічної меншини у провінції Сіньцзян.

Про це заявили в Комітеті ООН з ліквідації расової дискримінації, повідомляє Islam-today.

За оцінками експертів, на даний момент у цих таборах утримуються від десятків тисяч до мільйона уйгурів».

Відзначається, що в цих таборах уйгурські мусульмани були змушені відмовитися від своїх релігійних переконань і «повністю полюбити» правлячу комуністичну партію.

МЗС Китаю, тим часом, категорично відкинув усі звинувачення ООН, заявивши, що «таборів перевиховання» у країні взагалі не існує.

У провінції Сіньцзян, яка є найбільшою за площею територіально-адміністративною одиницею КНР, проживають представники 47 національностей, найчисельніші з них – уйгури, які сповідують іслам.