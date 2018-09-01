Палестинців попередили про поширення «бракованого» Корану
13:23, 01 вересня 2018Іслам
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Мусульман Палестини закликали здати браковане видання Корану релігійній владі / islam-today.ru
Верховний муфтій Єрусалиму шейх Мухаммад Хусейн звернувся до жителів палестинських територій, попередивши їх про поширення «бракованих» екземплярів Корану.
Про це повідомляє Islam-today. За словами священнослужителя, книга була видана єгипетсько-сирійським видавництвом на підставі дозволу, виданого в 2015 році авторитетним єгипетським ісламським університетом «Аль-Азхар». Як виявилося, у примірниках мусульманського священнопісання не вистачає чотирьох сторінок - 192, 195, 196 та 199-й. Муфтій закликав керівництво бібліотек, а також віруючих, у яких є неповне видання священної книги, здати його релігійній владі.
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