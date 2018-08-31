У Пакистані масово протестують проти конкурсу карикатур про пророка Мухаммеда

Тисячі ісламістів у Пакистані вийшли на марш протесту через «богохульний» конкурс карикатур із зображенням пророка Мухаммеда, який оголосив лідер нідерландської ультраправої «Партії свободи» Герт Вілдерс.

Протестувальники вимагають від нового уряду країни розірвати дипломатичні відносини з Нідерландами, повідомляє «Седмиця».

Марш організувала політична партія Техрік-е-Лаббаік (ТЛП). Кілька тисяч активістів відправилися в середу зі східного міста Лахор в Ісламабад, де вони планують влаштувати сидячий страйк. «Ми можемо бути закатовані або заарештовані, але ми не зупинимося, поки не буде закритий конкурс карикатур або поки не вишлють голандського посла», - сказав один з лідерів ТЛП Афзал Кадрі.

Підбити підсумки конкурсу з бюджетом близько 10 тисяч євро планується в листопаді. На нього вже подано 200 заявок.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав захід таким, що «не дотримується пристойностей», але захистив право на його проведення на підставі свободи вираження думок.

У минулий понеділок сенат Пакистану прийняв резолюцію, що засуджує конкурс, і глава уряду країни Імран-хан пообіцяв поставити це питання на Генеральній Асамблеї ООН у вересні. Він сказав, що ісламські країни повинні співпрацювати у створенні законів проти богохульства, які будуть аналогічними законам проти заперечення Голокосту в європейських країнах.

«Якщо західні країни відчувають біль при обговоренні Голокосту, чому ми не можемо спробувати донести до Заходу, як нам боляче, коли вони роблять богохульні речі проти ісламу і нашого улюбленого святого пророка, мир йому?» - сказав Імран-Хан.