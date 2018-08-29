У Сумах мусульманську пару не пустили в ресторан через колір шкіри та хіджаб

У Сумах сімейну пару не пустили в один з ресторанів через колір шкіри та хіджаб.

Як повідомляє Islam-today, громадянин Сомалі й підданий Великобританії Халід Айман і громадянка України Дар'я Богатир забронювали столик заздалегідь, однак на вході вони зіткнулися з охороною, яка впускати їх у заклад категорично відмовилася.

При цьому, як відзначила пара, під жодну з категорій, яким заборонений вхід у ресторан, вони не підпадали. Вхід тут забороняється в стані алкогольного сп'яніння, з домашніми тваринами та в спортивному одязі.

Тому подружжя припустили, що в заклад вони не змогли потрапити через расистські та ісламофобські погляди охорони й, отже, адміністрації.

Після того, як пара написала заяву в поліцію, їм зателефонувала власниця закладу, яка зазначила, що охоронці ресторану, в більшості, студенти. Після інциденту закладом зацікавилося Управління з питань захисту прав споживачів.