Смертельно хвора мусульманка з Єгипту успішно звершила хадж

Успішно завершила паломництво в Саудівській Аравії мусульманка з Єгипту зі смертельним захворюванням.

Можливість звершити хадж їй надав саудівський король Салман, повідомляє Islam-today.

47-річна єгиптянка, у якої відмовляють нирки, прибула в КСА на запрошення в рамках проекту монарха «Гості Хаджу», що реалізується Міністерством у справах ісламу Саудівської Аравії. Сабіха Махмуд Мухаммад, приїхавши в королівство, отримала всю необхідну медичну допомогу, а саме гемодіаліз, і змогла зробити всі обряди без ризику для життя.

При цьому координували медичний супровід жінки міністерство оборони Єгипту спільно з саудівською стороною, щоб мусульманка могла проходити сесії гемодіалізу за своїм графіком.