В Австралії невідомі підпалили мечеть у Курбан-байрам

Мечеть, розташована на півночі австралійського міста Перт, піддалася атаці зловмисників у дні, коли прихильники ісламу відзначали свято Ід аль-Адха.

Як повідомляє Islam-today, служби екстреного реагування викликали в мечеть Міррабука близько опівночі. Там пожежники знайшли предмети меблів і дерево, обійняте полум'ям, і оперативно ліквідували загоряння. При цьому вогонь і вода від гасіння пожежі завдали серйозної шкоди другому поверху культової споруди.

Мотиви атаки на мусульманський храм, де в ці дні відзначали головне свято, поки невідомі.

Зі слів імама мечеті Аміра Алі, за 30 років своєї роботи він ніколи не стикався з агресією та негативом, і місцеві жителі завжди позитивно ставилося до культового спорудження та його прихожан.

«Ми підтримуємо це місце на щотижневі пожертви, спільнота завжди нам дуже допомагала, саме так ми і жили 30 років, - пояснює Алі. - Кожну п'ятницю приблизно 2 тисячі людей приходять молитися в це місце, і раніше ніяких інцидентів не траплялося, - каже імам. - На місці пожежі поліція знайшла 6 банок від аерозолю, - зазначає він. - Шкода, заподіяна будівлі оцінюється в $250 тисяч».