Мусульманський боксер із Франції допоміг запобігти захопленню пасажирського літака

Спортсмен марокканського походження Тарік Сахібеддін, дворазовий чемпіон Франції з боксу, допоміг запобігти захопленню пасажирського літака.

Інцидент стався на борту лайнера, який прямував із Мюнхена в Париж, про нього в Facebook написав журналіст Арно Ромеро, повідомляє Іslam-today.

Коли один з пасажирів почав поводитися агресивно й спробував потрапити в кабіну пілотів для того, щоб примусити їх змінити курс, боєць повалив буйного чоловіка та зв'язав його. По прильоту французький спортсмен удостоївся овацій пасажирів та екіпажу.

Порушника передали співробітникам поліції.