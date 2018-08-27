Мусульманський боксер із Франції допоміг запобігти захопленню пасажирського літака
11:21, 27 серпня 2018Іслам
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Мусульманський боксер з Франції завадив захопленню літака / islam-today.ru
Спортсмен марокканського походження Тарік Сахібеддін, дворазовий чемпіон Франції з боксу, допоміг запобігти захопленню пасажирського літака.
Інцидент стався на борту лайнера, який прямував із Мюнхена в Париж, про нього в Facebook написав журналіст Арно Ромеро, повідомляє Іslam-today.
Коли один з пасажирів почав поводитися агресивно й спробував потрапити в кабіну пілотів для того, щоб примусити їх змінити курс, боєць повалив буйного чоловіка та зв'язав його. По прильоту французький спортсмен удостоївся овацій пасажирів та екіпажу.
Порушника передали співробітникам поліції.
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