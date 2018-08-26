Мусульмани, які вижили під час землетрусу в Індонезії, відзначили Курбан-байрам під відкритим небом

Сотні тисяч людей, що вижили під час землетрусу на острові Ломбок, Індонезія, цього тижня відсвяткували Ід аль-Адха (Курбан-байрам) в імпровізованих таборах біженців.

При цьому остров'яни намагалися хоча б на дні головного мусульманського свята абстрагуватися від трагедії, яка забрала життя 500 людей за останні кілька тижнів, повідомляє Islam-today.

Жителі острова, що врятувалися від стихійного лиха, здійснили колективну молитву під відкритим небом і на рисових полях принесли в жертву баранчиків. Пізніше вони приготували традиційні страви для святкового столу.

«Раніше м'ясо роздавали в мечеті нужденним людям, однак зараз ми всі рівні, між багатими і бідними відмінностей не залишилося, - пояснює мешканка Ломбока Рафіка, чий будинок був зруйнований під час землетрусу. - Головне, що в таборі для евакуйованих ми всі разом».