Під час хаджу в Саудівській Аравії померли 39 єгиптян
12:47, 26 серпня 2018Іслам
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Смерть від втоми, теплової прострації – звичайне явище у хадж / islam-today.ru
Серед паломників з Єгипту, які здійснили хадж цього року, кількість загиблих збільшилася до 39, свідчить повідомлення МОЗ країни.
При цьому з 2 млн мусульман, які вчиняють хадж, єгиптян налічується близько 80 тис. осіб, повідомляє Islam-today.
За словами представника відомства Хеледа Мехеда, 2 чоловіків у віці 63 та 81 рік з єгипетських міст Олександрія і Асуан відповідно померли від гіпотонії під час виконання ритуалів хаджу до Мекки. Чиновник також додав, що влада Єгипту координує з офіційними особами Саудівської Аравії видачу свідоцтв про смерть своїх загиблих громадян.
Зазначається, що смерть від втоми, теплової прострації та інших причин – звичайне явище для людей, особливо літніх, під час хаджу, який цього року проходить з 19 по 24 серпня.
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