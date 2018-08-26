Під час хаджу в Саудівській Аравії померли 39 єгиптян

Серед паломників з Єгипту, які здійснили хадж цього року, кількість загиблих збільшилася до 39, свідчить повідомлення МОЗ країни.

При цьому з 2 млн мусульман, які вчиняють хадж, єгиптян налічується близько 80 тис. осіб, повідомляє Islam-today.

За словами представника відомства Хеледа Мехеда, 2 чоловіків у віці 63 та 81 рік з єгипетських міст Олександрія і Асуан відповідно померли від гіпотонії під час виконання ритуалів хаджу до Мекки. Чиновник також додав, що влада Єгипту координує з офіційними особами Саудівської Аравії видачу свідоцтв про смерть своїх загиблих громадян.

Зазначається, що смерть від втоми, теплової прострації та інших причин – звичайне явище для людей, особливо літніх, під час хаджу, який цього року проходить з 19 по 24 серпня.