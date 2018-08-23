Туреччина безкоштовно роздала жертовне м'ясо в 103 країнах по всьому світу

Співробітники турецького Фонду прав і свобод людини розподілили м'ясо жертовних тварин серед 2,3 млн нужденних відразу в 103 країнах по всьому світу.

При цьому пріоритет віддавався мешканцям таборів біженців, літнім і самотнім людям, жителям зон лиха, вдовам, школам і лікарням, притулкам для сиріт, повідомляє Islam-today.

Також на свята Фонд організував роздачу одягу в 16 країнах світу. Його отримали 17 099 сиріт.