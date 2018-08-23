У Дубаї відкрилася виставка «Мечеті світу»

У Мечеті Джумейра в Дубаї відкрилася виставка під назвою «Мечеті світу», організована Dubai Culture при співпраці з Центром культурного обміну імені шейха Мухаммеда.

Експозиція демонструє фото мечетей з 15 країн світу, повідомляє Islam-today. Всі роботи є учасницями шорт-листа міжнародної нагороди Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum International Photography Award в Instagram.

Виставка триватиме до 31 жовтня, вона буде відкрита щодня з 9:30 до 20:00 (крім п'ятниць).

Мечеть Джумейра є однією з найстаріших в Дубаї і найбільш часто потрапляє в об'єктив фотографів. Вона вміщує до 1,3 тис. осіб.