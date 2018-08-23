На горі Арафат під час хаджу народилася дитина

Під час перебування паломників на горі Арафат в однієї з мусульманок народилася дитина.

Інформацію про цю подію, яка сталася минулого понеділка, розповсюдило Міністерство охорони здоров'я Саудівської Аравії, пише Islam-today.

Немовля, що народилося у священному місці, отримало ім'я Вадда. При цьому громадянство новонародженого не називається.

Користувачі соцмереж засипали батьків малюка привітаннями з цією важливою для сім'ї подією, що випала на знаменну дату.

У той же день під час стояння на горі Арафат пішов з життя Мухаммед Ідріс - відомий у Тунісі музикант, ветеран музичної індустрії країни. Чоловік помер у віці 80 років під час звершення одного з обрядів хаджу.