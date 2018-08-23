На горі Арафат під час хаджу народилася дитина
05:29, 23 серпня 2018Іслам
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Немовля, що народилося у священному місці, отримало ім'я Вадда / islam-today.ru
Під час перебування паломників на горі Арафат в однієї з мусульманок народилася дитина.
Інформацію про цю подію, яка сталася минулого понеділка, розповсюдило Міністерство охорони здоров'я Саудівської Аравії, пише Islam-today.
Немовля, що народилося у священному місці, отримало ім'я Вадда. При цьому громадянство новонародженого не називається.
Користувачі соцмереж засипали батьків малюка привітаннями з цією важливою для сім'ї подією, що випала на знаменну дату.
Новонароджений і покійний / islam-today.ru
У той же день під час стояння на горі Арафат пішов з життя Мухаммед Ідріс - відомий у Тунісі музикант, ветеран музичної індустрії країни. Чоловік помер у віці 80 років під час звершення одного з обрядів хаджу.
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