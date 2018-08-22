У Шотландії мусульманки борються за виконання прав жінок на молитву й управління справами мечетей

Мусульманки в Шотландії борються за рівноправність у мечетях, вимагаючи, в тому числі, молитовних приміщень і справедливого представництва в управлінні мечетями.

Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на "Тһе guardian".

Мусульманські активістки об'єдналися в організацію "Scottish Mosques For All" з метою боротьби за справедливість у здійсненні прав жінок на молитву й управління справами мечетей. Наразі понад чверть мечетей у Британії взагалі не мають молитовних приміщень для жінок, а у решти доступ жінок, як правило, обмежений, а надані їм приміщення тісні й малопридатні.

«На жаль, багато мечетей донині не передбачають рівні умови для мусульманок у плані доступу до молитви, а приміщення, які подекуди їм надаються, зазвичай тісні й малопридатні, – йдеться в останній заяві організації. – Крім того, багато мечеті не допускають жінок до участі в радах директорів і керівників. Деякі з них навмисно не допускають жінок до цих постів, а інші чинять перешкоди або не створюють належні умови для їх рівноправної участі. В цілому ситуація з роллю та місцем жінки в мечетях Британії та інших країн абсолютно критична, і її слід терміново змінити».

Активісток надихає досвід першої жіночої мечеті, що відкрилася в Скандинавії два роки тому, де богослужіння проводять дві жінки-імами.