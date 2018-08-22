У Києві в перший день свята Курбан-Байрам мусульмани молилися за мир в Україні

Найбільше ісламське свято Курбан-Байрам (‘Ід Аль-Адха), що відзначається на 10 день місяця Зуль-Хіджа, відсвяткували у мечеті - «Ар-Рахма», на Подолі. Тут зібралось понад три тисячі вірян. Це і кримські татари, і представники азербайджанської спільноти, і вихідці з Бангладеш, і темношкірі африканці – їх всіх 21 серпня незалежно від національності поєднало релігійне свято.

"Курбан-Байрам – свято, яке лишилось нам від пророка Авраама (Ібрахіма). Він для нас був прикладом терпіння та смиренності. Він отримав повеління від Бога принести у жертву свого сина Ісмаїла, якого він дуже сильно любив. І він був готовий це зробити, але був посланий баранець, якого він й зарізав. Така традиція залишилась до наших днів. М’ясо у цей день ділимо на три частини: одну третину роздаємо нужденним, одну – даруємо, ще третину залишаємо родині. Продавати таке м’ясо не можна, тільки роздавати", - розповів імам Хасан Ахатов.

Імам зазначив, що мусульмани молитимуться за мир в Україні.

Гостей свята пригощали бараниною, пловом та іншими східними стравами.

Сюди приходили цілими родинами – з дружинами та дітьми. Для малечі були також розваги – надувний батут, ігровий майданчик та аніматор.

Жінки у яскравих різнокольорових сукнях «у підлогу» та хіджабах.

"Вечерний Киев".