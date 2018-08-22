Президент Петро Порошенко привітав мусульман України з Курбан-Байрамом.

Текст привітання оприлюднено на сайті Глави держави 21 серпня.

"Шановні співвітчизники! Щиро вітаю вас з Курбан-Байрамом – найзнаменнішим ісламським святом, що надихає творити добро, бути жертовними та милосердними.

В українському суспільстві високо цінується внесок мусульманської громади в суспільно-політичне життя нашої держави, її активна патріотична позиція в боротьбі за суверенітет України. [...] У ці святкові дні бажаю українським мусульманам злагоди, благополуччя та успіхів у всіх звершеннях на благо нашої держави", - йдеться у привітанні.