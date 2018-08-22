У Києві 31 серпня мусульмани здаватимуть кров

На запрошення мусульман виїзна бригада Київського міського центру крові 31 серпня прибуде в Ісламський культурний центр, де буде підготоване приміщення для роботи з донорами.

Про це повідомляє "Іслам в Україні".

Ініціатор проведення подібних акцій створила у соцмережі Facebook сторінку Української мусульманської ініціативи з пропаганди безоплатного донорства крові та її компонентів «Стань донором». У публікаціях роз’яснюється, чому безоплатна здача крові настільки важлива, яким має бути спосіб життя і раціон харчування донора і повідомляється про донорські дні в Ісламському культурному центрі.

Цього разу кров можна буде здати 31 серпня з 9.00 до 13.00. Мусульмани грошей за донорство не беруть.