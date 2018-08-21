Близько 100 тисяч мусульман взяли участь у масовій молитві на Храмовій горі

У вівторок, 21 серпня, близько 100 тисяч мусульман взяли участь у масовій молитві біля мечеті Аль-Акса на Храмовій горі Старого міста Єрусалима.

Молитва була приурочена до свята Ід аль-Адха, повідомляє NEWSru.co.il.

Про будь-які інциденти не повідомлялося.

Нагадаємо, що 21-23 серпня, у дні мусульманського свята Ід аль-Адха, доступ для туристів на Храмову гору в Старому місті Єрусалима закритий. 24-25 серпня також буде закритий доступ, як зазвичай у п'ятницю-суботу. Немусульмани зможуть знову відвідувати Храмову гору, починаючи з 7.30 неділі, 26 серпня. Відповідні оголошення розміщені поблизу початку підйому на Храмову гору.