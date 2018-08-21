Курбан-байрам: що та як святкують мусульмани

Мусульмани всього світу 21 серпня відзначають одне з головних свят – Курбан-байрам (або Ід аль-адха). Щорічно воно святкується на 10-й день ісламського місяця Зуль-хіджа.

Як повідомляє Іslam-today.ru і 112.ua назви свята перекладають як "свято жертви" або "свято жертвоприношення", що вже має розкривати основну його ідею.

У мусульман курбаном називається все те, що наближає людину до Бога, а ритуальне заклання тварин у святковий день передбачає духовне навернення до Бога.

Архангел Джабраїл з'явився Ібрахіма уві сні і передав веління від Аллаха принести в жертву старшого сина.

Правовірний Ібрагім був готовий виконати волю Аллаха і вирушив у долину Міна до того місця, де нині стоїть Мекка, і почав приготування. Його син був слухняний батькові та Аллаху і не пручався, однак продовжував молитися.

У підсумку це все виявилося випробуванням. Коли Ібрагім уже готовий був принести сина в жертву, Аллах побачив богобоязливість пророка, змилостивився і затупил жертовний ніж.

Юнака замінила жертовна тварина, з чого і почалася ключова традиція Курбан-байраму.

Жертовні барани, верблюди, корови та інша "чистий" з точки зору ісламу худоба символізує жертовну тварину, яким Аллах замінив сина Ібрахіма.

Курбан-байрам починається з 10-го дня 12-го місяця мусульманського місячного календаря і триває протягом декількох днів.

Його святкують через 70 днів після іншого важливого свята – Ураза-Байраму. Свято також знаменує закінчення хаджу - паломництва в Мекку.

У поточному році Курбан-байрам починається ввечері 21 серпня, а завершаться урочистості 25 серпня.

При святкуванні мусульманам слід зробити повне обмивання й надіти чистий і святковий одяг. Вони вимовляють святковий такбир (звеличення Аллаха словами "Аллаху акбар"). Його повторюють під час ранкової прогулянки до мечеті.

У мечеті відбувається святкова молитва, після якої читається проповідь-хутба.