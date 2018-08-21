У Швейцарії мусульманам відмовили у громадянстві через «неповагу до рівності статей»
Адміністрація швейцарської Лозанни перешкодила спробам сімейної пари мусульман отримати громадянство країни після того, як прихильники ісламу відмовилися потиснути руки чиновникам протилежної статі.
Муніципалітет Лозанни повідомив, що відмовляється задовольнити заяву мусульманина і його дружини на отримання громадянства з причини їх «неповаги до рівності статей», пише Islam-today.
За словами мера Лозанни Грегуара Джунода, протягом декількох місяців члени муніципальної комісії проводили співбесіди з сімейною парою, щоб встановити, чи відповідає вона критеріям набуття громадянства Швейцарії. Однак у результаті фахівці прийшли до висновку, що прихильники ісламу інтегруватися в швейцарське суспільство не готові. При цьому мер не пояснив, яке громадянство мали чоловік і дружина, про яких йде мова. Але мер Лозанни зазначив, що вони відмовлялися від рукостискань з представниками протилежної статі і насилу відповідали на їх запитання.