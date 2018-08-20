Цього року хадж здійснили 1, 7 млн мусульман

Оприлюднені останні дані про хадж-2018.

У нинішньому році здійснили хадж 1 756 039 мусульман, - повідомляє Міністр внутрішніх справ, голова у справах хаджу Саудівської Аравії Абдулазіз бін Сауд бін Наїф бін Абдулазіз, передає Islam-today.

При цьому 53% (930,030 осіб) паломників становлять чоловіки, 47% (826,009) – жінки.

Нинішнє число хаджиїв порівняно з минулим сезоном зросла на 1666 осіб (0,1%).

Для здійснення хаджу 1,654,265 мусульман скористалися повітряним транспортом. Ще 85,611 осіб скористалися наземним транспортом, 16,163 прибули до Саудівської Аравії морським шляхом.

Загалом хадж здійснюють представники відразу 165 національностей.

Примітно, що для своїх військовослужбовців-мусульман армія Великобританії організовує хадж і умра. Зокрема, зараз хадж здійснює група британських військових на чолі з капеланом Асімом Хафізом.