У Медіні під час хаджу помер паломник з Росії

Російський мусульманин помер у Медіні під час хаджу.

Причиною загибелі паломника з Росії став інсульт. Про це представникам ЗМІ розповів заступник голови Ради муфтіїв Росії Рушан хазрат Абясов, повідомляє Islam-today.

«Чоловік помер від інсульту у місті Медіна», — пояснив релігійний діяч. Рушан хазрат додав, що всі інші хаджиї почувають себе добре.

У нинішньому році на хадж у Медину прибуло 22,5 тис. громадян з 60 регіонів Росії. Завтра, 21 серпня, мусульмани всієї планети відзначать головне мусульманське свято Курбан-байрам.