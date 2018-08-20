Сьогодні у мусульман день Арафа, коли винагорода за добрі справи багаторазово збільшується
12:10, 20 серпня 2018Іслам
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Сьогодні у мусульман день Арафа / islam-today.ru
Сьогодні, 20 серпня, настав 9-й день місяця Зуль-хіджа – День Арафа, найбільш важливий для мусульман день.
Як повідомляє Islam-today, за вчинення благих вчинків у цей день винагорода багаторазово збільшується.
При цьому величина відплати за гріхи в цей же день зростає в кілька разів. День Арафа не можна упускати без користі, витрачати час.
У цей день рекомендується тримати піст, робити більше дуа і просити про прощення. Пророк Мухаммад сказав: "Піст у день 'Арафа [о 9-й день місяця Зуль-хіджа] сприяє прощенню гріхів за минулий і цей рік".
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