Сьогодні у мусульман день Арафа, коли винагорода за добрі справи багаторазово збільшується

Сьогодні, 20 серпня, настав 9-й день місяця Зуль-хіджа – День Арафа, найбільш важливий для мусульман день.

Як повідомляє Islam-today, за вчинення благих вчинків у цей день винагорода багаторазово збільшується.

При цьому величина відплати за гріхи в цей же день зростає в кілька разів. День Арафа не можна упускати без користі, витрачати час.

У цей день рекомендується тримати піст, робити більше дуа і просити про прощення. Пророк Мухаммад сказав: "Піст у день 'Арафа [о 9-й день місяця Зуль-хіджа] сприяє прощенню гріхів за минулий і цей рік".